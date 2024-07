Stellantis : plus de 330.000 véhicules rappelés pour un problème d'airbag aux Etats-Unis

Les problèmes d'airbags n'en finissent plus de secouer Stellantis. Plus de 330.000 véhicules du groupe font l'objet d'un rappel aux Etats-Unis pour un problème de capteur pouvant empêcher le déploiement correct d'un airbag, a annoncé ce mercredi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

« Un capteur d'une boucle de ceinture de sécurité peut avoir été incorrectement connecté, empêchant l'airbag du siège avant de se déployer comme prévu » lors d'un accident, explique l'agence, précisant que les concessionnaires effectueront gratuitement la réparation nécessaire.

Dans le détail, ce rappel, qui porte sur exactement 332.000 véhicules, concerne les Alfa Romeo Giulia (modèles 2017-2024) et Stelvio (2018-2025), Fiat 500E (2024) et 500X (2019-2023) et Jeep Renegade (2019-2023). C'est ce dernier modèle qui représente le plus grand nombre de véhicules susceptibles d'être affectés (209.002), devant les deux Alfa Romeo.

Un problème venant d'un connecteur

Stellantis, né de la fusion en janvier 2021 des constructeurs français Peugeot-Citroën (PSA) et italo-américain Fiat Chrysler (FCA), a précisé que le problème venait d'un connecteur de câblage pouvant être défectueux.

« Les conducteurs peuvent remarquer que le signal lumineux de leur airbag reste allumé après le démarrage du véhicule ou que le signal sonore de la ceinture de sécurité reste activé même quand la ceinture est bouclée », a détaillé le groupe dans une déclaration transmise à l'AFP

Dans un document transmis à la NHTSA, FCA, filiale de Stellantis aux Etats-Unis, a expliqué que la solution nécessitait l'installation d'une pièce qui n'existe pas actuellement. Par conséquent, les propriétaires des véhicules présentant le défaut ne devraient pouvoir les faire réparer qu'à partir du troisième trimestre. Le groupe a par ailleurs ajouté que près de 8.400 véhicules au Canada et plus de 760 au Mexique allaient également faire l'objet d'un rappel.

Citroën dans la tourmente

Ce n'est pas qu'aux Etats-Unis que Stellantis effectue des rappels. Courant mai, Citroën, une des marques du groupe, rappelle un total de 605.772 voitures de modèles C3 et DS3, produites entre 2009 et 2019, dans une vingtaine de pays en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elles sont en effet équipées d'airbags défectueux et potentiellement dangereux fournis par l'équipementier Takata.

Dans le détail, 497.171 Citroën C3 sont concernées et 108.601 DS3. En France, ce sont 181.734 voitures C3 et 65.149 DS3 qui sont visées par cette procédure. Mais seul le sud du pays est concerné par le rappel, c'est-à-dire les régions situées « au sud d'une ligne Clermont-Ferrand/Lyon ».

Soixante-dix mille modèles C4, DS4 et DS5 font également l'objet d'un rappel, mais sans demande d'arrêter de conduire, parce qu'il n'y a pas de « suspicion » d'accidents graves sur ces modèles. Au total, 72.000 modèles Citroën et DS ont fait l'objet de changements d'airbags depuis la première campagne de rappel en 2020.

L'affaire des airbags Takata

Des millions de voitures de nombreuses marques (Mazda, Ford, Honda, BMW) ont été rappelées depuis 2014 pour un changement d'airbags Takata. Volkswagen comme Nissan ont récemment lancé de nouvelles campagnes de rappel.

L'affaire des airbags Takata a éclaté en 2014. Après plusieurs accidents graves, les autorités américaines avaient confirmé que la détérioration d'un gaz rendait ces airbags potentiellement dangereux, notamment dans les régions à climat chaud et humide.

En cas d'accident, lorsque le coussin gonflable se déclenche, des petites pièces peuvent être projetées et occasionner de graves blessures.

En Guadeloupe, un total de dix enquêtes ont été ouvertes des chefs d'homicide ou blessures involontaires, ont indiqué fin mai à l'AFP les procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. Elles portent sur des véhicules Citroën, mais aussi Ford, Toyota et Nissan. Le procureur de Basse-Terre, Xavier Sicot, souligne la complexité de ces affaires, faisant appel à des investigations « longues, techniques avec des probables dimensions internationales ».

Hormis des excuses à répétition, Takata s'est montré très avare d'explications, rejetant initialement toute responsabilité, ce qui a contribué à amplifier la campagne de rappels et à ternir davantage la réputation de la firme. Au total, quelque 100 millions d'airbags ont été concernés dans le monde, selon l'institut de recherche Tokyo Shoko. Le dépôt de bilan de l'équipementier automobile japonais, en 2017, a laissé plus de 1.000 milliards de yens (8 milliards d'euros) de dette, marquant la plus retentissante faillite d'un industriel dans l'histoire du Japon d'après-guerre.

