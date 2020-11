Peugeot Motocycles, la petite PME qui rêve de devenir grande

C'est précisément à l'endroit même où est né l'automobile Peugeot qu'est actuellement fabriqué le scooter de la marque éponyme. Ironie de l'histoire, car Peugeot Motocycles est définitivement sorti du giron du groupe automobile français en 2019, et appartient désormais au groupe indien Mahindra. Pourtant, c'est bien à Mandeure que le siège et la principale usine produisant des Metropolis et des Pulsions sont encore installés. Ici même où, en 1854, Armand Peugeot rachète le moulin de Beaulieu et y fabriquera pour la première fois des Type 1. Dans le Doubs, on est dans le fief des Peugeot où sont encore installées les usines de Sochaux, Vesoul et l'une des plus grandes usines automobiles d'Europe, celle de Mulhouse... Pour Costantino Sambuy, PDG de Peugeot Motocycles, « le seul lien qui ne relie plus les scooters aux voitures sont des liens capitalistiques ».

Quelle responsabilité pour la petite PME, dont le destin est donc intimement lié à celui de la marque automobile : lorsque cette dernière entame son virage stratégique au mitan des années 2010 vers un repositionnement premium, à charge pour les scooters de suivre... Autrement dit, la souveraineté de la petite PME est toute relative.

Le rouleau-compresseur des marques asiatiques

En réalité, cette stratégie tombe à pic puisqu'elle colle à l'évolution du marché des scooters. Ce dernier « a été chamboulé par deux vagues de nouveaux scooters en provenance d'Asie dans les années 1990 puis dans les années 2000, il était nécessaire pour la marque de se repositionner sur le haut-de-gamme », nous explique Thierry Sanseigne, directeur des ventes internationales de Peugeot Motocycles.

L'offensive des taïwanais Kymco et Sym au début des années 1990, plus tard rejoints par des marques malaysiennes et chinoises, a fait de gros dégâts sur le secteur. « Ce déferlement a frappé toutes les marques européennes installées qui n'ont rien vu venir en l'absence d'outil...