Pourquoi le titre Tesla a plongé après le rachat de Twitter par Elon Musk

Les détails du plan de financement du rachat du site de microblogging par le milliardaire américain ont semé un petit vent de panique auprès des investisseurs de Tesla. Et pour cause : Elon Musk a mis en caution ses actions détenues dans le capital du constructeur automobile pour financer une partie du deal et il envisagerait même d'en céder encore davantage pour boucler l'opération.