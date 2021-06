Renault instaure le télétravail à la carte (trois jours par semaine plus 35)

L'accord signé entre les syndicats et l'entreprise préserve "le volontariat et la réversibilité" du télétravail" et augmente significativement le nombre de jours de travail à distance, affirme le constructeur automobile.

latribune.fr 18 Juin 2021, 17:41 3 mn

Les salariés exerçants dans les usines pourront aussi télétravailler ponctuellement. (Crédits : Charles Platiau)