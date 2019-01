Senard-Bolloré : un tandem pour succéder à Carlos Ghosn chez Renault

Renault a nommé ce jeudi Jean-Dominique Senard, actuel président de Michelin, comme nouveau président du groupe au losange, et l'actuel patron opérationnel Thierry Bolloré au poste de directeur général, tournant ainsi la page de l'ère Carlos Ghosn.

Dans un communiqué, le conseil d'administration de Renault a "pris acte" de la démission de celui qui fut sans interruption directeur général de Renault depuis 2005, et PDG depuis 2009, plus de deux mois après son arrestation au Japon sur des accusations de malversations financières.

"Je mesure, vous vous en doutez, l'importance de la tâche, et je suis très honoré (...) de rejoindre un groupe dont la résonance en France et dans le monde n'est plus à faire", a déclaré Jean-Dominique Senard lors d'une conférence de presse, au siège de Renault, au côté de Thierry Bolloré.