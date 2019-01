Affaire Ghosn : Nissan et Mitsubishi réclament près de 8 millions d'euros à leur ancien PDG

Nissan, à l'origine de l'enquête qui a fait tomber Carlos Ghosn, n'a pas l'intention de laisser respirer son ancien patron et continue de l'accabler. Incarcéré depuis trois mois au Japon, dans des conditions dénoncées par son épouse, l'ex magnat de l'industrie automobile se voit réclamer par Nissan et Mitsubishi près de 8 millions d'euros au titre d'un bonus indûment versé par les deux constructeurs à leur ancien dirigeant via une filiale néerlandaise. Selon l'enquête menée en interne par les deux compagnies, Carlos Ghosn, a reçu ainsi "une rémunération totale de 7 822 206,12 d'euros (taxes comprises)", écrit Nissan dans un communiqué, confirmant des informations données la semaine dernière par une source proche du dossier.

Cela sans sans en informer les deux autres directeurs de NMBV, Hiroto Saikawa PDG de Nissan et le PDG de Mitsubishi Motors Osamu Masuko qui ont, pour leur part, "touché aucun revenu", poursuit le constructeur. Aussi, considérant qu'il s'agit là "d'une faute" de M. Ghosn, Nissan dit "réfléchir aux moyens de récupérer cette somme" auprès de l'homme d'affaires par le biais d'un dépôt de plainte, précise une personne au fait des investigations.

Ses avocats demandent (encore) sa libération

Il s'agit là d'un nouveau développement dans ce que la presse nomme "l'affaire Ghosn", une saga rocambolesque qui a vu la chute de l'un des hommes les plus puissant de l'industrie automobile. Nissan, qui a commencé à enquêter sur lui à l'été 2018 à la suite du signalement d'un ou de plusieurs lanceurs d'alerte, a transmis à l'automne les informations au parquet de Tokyo, ce qui a abouti à l'interpellation surprise de l'homme d'affaires le 19 novembre.

Depuis, le bâtisseur de l'alliance Renault-Nissan, qui se dit "faussement accusé", dort en prison. Ses avocats ont annoncé, ce vendredi, avoir déposé une nouvelle demande de libération sous caution, après l'échec d'une première requête cette semaine. En attendant son procès, qui n'interviendra pas avant plusieurs semaines, l'homme d'affaires a déjà été démis de la présidence des conseils d'administration de Nissan et de Mitsubishi Motors.

De son côté, Renault, qui avait dans un premier temps plaidé la présomption d'innocence pour ne pas démettre Carlos Ghosn, s'est officiellement mis en quête d'un successeur au lendemain d'un appel de l'Etat français pour une nouvelle gouvernance. Carlos Ghosn a déjà subi trois inculpations pour minoration de ses revenus sur deux périodes différentes et transferts de pertes personnelles dans les comptes de Nissan. Il rejette toutes ces accusations.

(Avec agences)