Affaire Carlos Ghosn : la justice japonaise refuse (encore) de libérer l'ancien PDG de Nissan

Quand c'est non, c'est non. Détenu depuis le 19 novembre au Japon, soit un peu plus de deux mois, l'ancien PDG de Nissan Carlos Ghosn a vu sa troisième demande de libération rejetée par le tribunal de district de Tokyo ce mardi 21 janvier. Un énième coup dur pour le patron déchu dont les avocats ne parviennent toujours pas à obtenir la libération en dépit de la bonne volonté affichée par leur client. Pour cause, M. Ghosn avait promis de rester au Japon s'il était remis en liberté et avait affirmé être prêt à être placé sous bracelet électronique. Mais ce dernier dispositif, assez courant en France, n'existe pas au Japon. De guerre las, ses arguments n'ont de fait pas convaincu la justice japonaise qui l'a renvoyé à sa geôle.

Si des tractations sont en cours pour lui trouver un successeur chez Renault, celui qui est encore PDG de la marque au losange est sous le coup de trois inculpations pour abus de confiance et autres malversations financières. Sa détention provisoire court pour le moment jusqu'au 10 mars et peut être prolongée chaque mois. Une autre demande de libération sous caution avait déjà été rejetée en première instance, puis en appel, la semaine précédente. Le tribunal de Tokyo n'a pas fourni de détails sur le rejet de cette nouvelle demande mais il est rare au Japon qu'un inculpé qui nie les accusations portées contre lui soit libéré sous caution avant son procès.

Il clame toujours son innocence



Le tribunal a jusqu'à présent justifié la privation de liberté de M. Ghosn par un risque de dissimulation ou destruction de preuves et de fuite. Les procureurs ont argué auprès du juge que M. Ghosn, qui passait le plus clair de son temps à l'étranger, pourrait être tenté de se soustraire à la justice japonaise. Au pied du mur, Carlos Ghosn continue d'affirmer qu'il est innocent. "Je ne suis pas coupable des accusations qui pèsent contre moi et j'ai hâte de défendre ma réputation devant le tribunal", a écrit l'ancien mogul de l'automobile dans un communiqué.

Lire aussi : Affaire Ghosn : Nissan et Mitsubishi réclament près de 8 millions d'euros à leur ancien PDG

Par ailleurs, sa femme et ses enfants se sont offusqués, par voie de presse notamment, des conditions dans lesquelles il est enfermé. Des critiques auxquelles les autorités nippones se montrent insensibles. M. Otsuru a cependant assuré que son client ne s'était jamais plaint auprès de lui. Il peut en outre désormais recevoir la visite de sa famille, en plus de celles de ses avocats et des représentants des pays dont il détient la nationalité (France, Brésil, Liban).

(Avec agences)