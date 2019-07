Voiture à hydrogène : la filière française en route vers le leadership

L'énergie à hydrogène ? La pile à combustible ? Autant de concepts qui n'avaient jamais dépassé le stade de la science-fiction. Pourtant, en deux ans, cette technologie semble avoir franchi d'incroyables obstacles technologiques pour devenir l'une des priorités industrielles des constructeurs automobiles et être en mesure de se substituer, non seulement aux énergies fossiles, mais également à la batterie électrique. Car la voiture à hydrogène reste une voiture électrique, à la différence qu'elle produit elle-même son énergie là où une voiture électrique classique a besoin de la stocker, avec tous les inconvénients que cela suppose : poids des batteries, temps de charge, autonomie... sans parler des métaux rares nécessaires à la production des batteries (cobalt, lithium, palladium...), qui ne cessent de battre des records sur les marchés des matières premières et dont l'exploitation n'est pas un modèle pour la protection de l'environnement.

Avec la technologie à hydrogène, les constructeurs s'affranchissent de ces contraintes. Sur la Toyota Mirai (la première du genre), l'autonomie peut atteindre 550 km et le temps de charge, environ 5 minutes De plus, les voitures à hydrogène...