Bus à hydrogène : une première en France

N'en déplaise à François Bayrou, la mise en service de bus à hydrogène dans les Pyré nées-Atlantiques a pris du retard. Le maire de Pau s'est donc fait ravir l'honneur d'être le premier en France à tester ce mode de transport vert. C'est finalement dans l'ex-bassin minier que l'expérimentation sera lancée dans un peu plus d'un mois.

Dans le cadre d'une refonte globale de son offre de transport, pour 415 millions d'euros, le syndicat mixte Artois-Gohelle a opté pour une ligne à haut niveau de service entre Auchel et Bruay-la-Buissière n'émettant pas un gramme de CO2. Les moteurs mettent à profit le principe de la combustion du dihydrogène (H2) et du dioxygène (O2) afin de produire de l'énergie : ils ne rejettent au final que de l'eau (H2O) sous forme liquide. Les six bus, fabriqués chez Safra dans le sud de la France, annoncent une autonomie de 330 kilomètres par jour.

Rouler à l'hydrogène, une affaire loin d'être rentable

Pour jouer totalement la carte de l'énergie verte, l'agglomération a investi 3 millions (sur 12 millions d'euros) à terme dans un nouveau site de production à Houdain, tout près de Béthune : techniquement, les molécules d'eau sont séparées de l'oxygène pour...