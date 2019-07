Et si l'hydrogène remplaçait le pétrole ?

« La question que tous se posent est très simple : si l'on tourne définitivement la page du système énergétique fossile, qui peut garantir à toutes les nations et tous les citoyens un approvisionnement énergétique sûr, économique et décarboné ? Garantir de l'électricité, bien sûr, mais aussi de la chaleur et du froid, de l'énergie pour l'industrie et l'agriculture ; 24 heures sur 24, chaque jour de l'année. Et pas en 2050, mais maintenant, dans un grand leapfrog [saut de la grenouille, ndlr] !

Qui ? [...] Cette solution, dont l'heure est maintenant venue après des décennies de promesses non tenues, ce nouveau pétrole décarboné, est l'hydrogène propre. Et ce pour une raison simple : l'hydrogène s'impose comme la version gazeuse ou liquide, donc d'une commodité et d'une versatilité considérable, de ces nouvelles formes d'énergie propres, quasi infinies et ultra-compétitives que sont l'électricité solaire et l'électricité éolienne. [...] Jusqu'en 2016, l'équation économique et climatique de l'hydrogène combustible semblait impossible : on avait soit de l'hydrogène gris, logiquement bien plus cher que le gaz naturel dont il est issu et tout autant émetteur de gaz à effet de serre ;...