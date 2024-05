Twingo électrique : Volkswagen quitte le projet de Renault et pourrait produire son propre modèle

Coup de théâtre chez Renault. Volkswagen qui devait co-concevoir l'architecture de la future Twingo électrique du groupe au losange a mis fin aux discussions avec ce dernier, ont affirmé à Reuters deux sources proches du dossier, ce vendredi.

Pour rappel, en novembre dernier, lors du Capital market day d'Ampere, sa filiale dédiée à ses activités électriques, Renault a annoncé le lancement d'un nouveau modèle électrique en 2026 à moins de 20.000 euros, hors subventions. La nouvelle Twingo doit compléter la gamme électrique composée de la Renault 5, la Renault 4, le Scénic ainsi que la Megane E-Tech. Surtout, Renault avait sollicité le groupe allemand pour l'aider dans ce projet.

Mais « au final, les deux groupes n'ont pas réussi à se mettre d'accord », a dit une des sources, ajoutant que les discussions, qui duraient depuis plusieurs mois, avaient pris fin.

Volkswagen pourrait sortir son propre modèle

Une autre source a expliqué qu'un accord était très proche, mais que Volkswagen a finalement décidé de développer en interne son propre véhicule.

Une porte-parole d'Ampere, l'entité électrique et logiciels de Renault qui pilote le programme Twingo, a refusé de faire un commentaire, tout comme un porte-parole de Volkswagen. Ce dernier a ajouté que le constructeur allemand étudiait toujours ses options sur l'électrique abordable. Une décision est attendue dans les prochaines semaines si Volkswagen veut être prêt pour 2027, objectif annoncé par le directeur général de la marque éponyme, Thomas Schäfer, pour un modèle plus petit et plus abordable que l'ID.2. A noter que Volkswagen tient son assemblée générale annuelle le 29 mai.

Une mauvaise nouvelle pour Renault

Une des sources a confirmé que le programme Twingo continuait, même sans Volkswagen, et qu'il restait ouvert à d'autres partenaires, par exemple de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi. Renault a toutefois toujours dit que le calendrier et la rentabilité de son programme étaient calqués sur l'hypothèse où il restait seul à bord, et qu'un partage avec un partenaire constituerait une cerise sur le gâteau. A noter, l'arrêt des discussions avec Volkswagen ne signifie pas non plus qu'un autre partenaire ne puisse pas avoir besoin de la Twingo. Au dernier salon de l'automobile de Genève, fin février, le directeur général de Renault Luca de Meo s'était dit « ouvert à tout le monde qui veut utiliser cette plateforme. »

L'abandon d'un partage avec Volkswagen constitue cependant une mauvaise nouvelle pour les deux groupes alors que tout développement partagé et toute production en commun sont les bienvenus dans l'automobile afin de réduire les coûts.

Un projet unique en Europe... mort dans l'œuf

Car un tandem industriel Renault-Volkswagen aurait constitué une première entre deux constructeurs généralistes européens sur le segment « A » des petites citadines, et incarné cet « Airbus » pan-européen des petites voitures que Luca de Meo appelle régulièrement de ses voeux.

« C'était une belle histoire pour l'industrie européenne, ça aurait pu poser les bases d'un Airbus (...) en face des Chinois », a dit une des sources.

Jeudi à l'assemblée générale de Renault, Luca de Meo a redit que le groupe « essaie de voir si Revoz - l'usine slovène de Renault où est assemblée l'actuelle Twingo - est une option pour la production » de la prochaine génération de la voiture.

