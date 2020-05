Nouvelles solidarités et nouvelles responsabilités : les maires doivent avoir les mains libres !

Depuis le début cette crise, ce sont les collectivités qui ont pris dans l'urgence les décisions nécessaires à la protection des populations et pour répondre à leurs besoins essentiels. Surtout, nous avons démontré que nous sommes les mieux à même d'organiser de nouvelles politiques publiques, liées à la sécurité sanitaire, à la santé, à la cohésion sociale, qui pour fonctionner, doivent être décidées au plus près des besoins. Désormais, les Maires doivent avoir les mains libres pour imaginer et faire vivre ces « nouvelles solidarités ».

Gérer l'ensemble de la compétence de gestion des risques

Il est tout d'abord nécessaire de nous confier de nouvelles missions liées à la sécurité sanitaire. En mettant en place des distributions logistiques de masques, en organisant avec des laboratoires et des établissements de santé des dépistages massifs, les maires ont démontré l'efficacité de leurs relais locaux dans ces domaines. Dans la continuité de ces actions, nous pourrions également gérer l'ensemble de la compétence de gestion des risques, de contrôle environnemental et de labellisation sanitaire sur nos territoires.

Établir un vrai plan local de santé

Il faut également mettre à profit nos expériences de cette crise pour nous confier l'organisation de la santé du quotidien. Les Maires doivent pouvoir établir un vrai plan local de santé dont l'objectif serait de bâtir une véritable politique de santé de proximité, en construisant des maisons pluridisciplinaires, en luttant contre les déserts médicaux, et en mettant tous les acteurs concernés autour de la table. Le pragmatisme des élus locaux est gage d'efficacité, pour faire parler et optimiser les synergies nécessaires, sans distinction ni dogmatisme, entre l'hôpital public, les cliniques privées, la médecine de ville, les Ehpad, les laboratoires. L'État pourrait ainsi concentrer ses forces sur une redéfinition des missions de l'hôpital public, régler enfin le problème des urgences et garantir une protection sociale efficace pour chaque Français.

Gérer l'ensemble des politiques sociales et de solidarités

Nos collectivités doivent aussi être en première ligne pour construire et mettre en œuvre de nouvelles mesures de cohésion sociale : en impulsant des politiques éducatives locales, en proposant des mesures de soutien personnalisées dans chaque école pour pallier les inégalités du confinement, en luttant contre l'exclusion numérique, en favorisant les liens entre les actifs et nos ainés, en remettant de l'humain au cœur de la cité pour ne laisser personne au bord du chemin. Nous ne pourrons réussir que si les Maires gèrent demain l'ensemble des politiques sociales et de solidarités, de la petite enfance aux séniors, condition indispensable pour consolider le lien intergénérationnel et bâtir efficacement de nouvelles politiques sociales.

S'assurer de l'engagement des entreprises

Cette période a creusé les inégalités sociales. Il est temps de s'occuper des plus modestes, de ceux qui sont continuellement oubliés par le système. Pendant ce confinement, les Français ont collectivement réalisé combien les caissières, les livreurs, les chauffeurs, les salariés de nos PME, les employés...ont un rôle crucial au sein de notre société. Si nos collectivités sont en première ligne avec les CCI pour soutenir les entreprises, c'est aussi pour sauver les emplois. Ces mesures de soutien public doivent être encadrées : toute aide publique doit être conditionnée par un engagement formel à préserver l'emploi, mettre en place de la participation salariale, ou encore des mesures de protection sociale renforcées. Le Maire doit devenir ce lanceur d'alerte qui peut localement s'assurer de l'engagement des entreprises à respecter un pacte économique, social et éco-responsable.

Remettre l'humain au cœur de notre société

Nous reconnaître ces nouvelles missions, c'est aussi répondre à la crise de représentativité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Nous voulons tout simplement être des élus protecteurs qui anticipent les nouveaux défis pour mieux protéger les Françaises et les Français : être encore plus solidaires, mieux nous protéger, mieux respecter notre environnement, revoir nos modes de déplacement, repenser nos méthodes de travail. En somme, remettre l'humain au cœur de notre société pour construire des territoires résilients, durables et solidaires.

Engager un nouvel acte de décentralisation

L'Etat et les collectivités sont les maillons d'une même chaîne républicaine mais dans tous les domaines confiés historiquement à l'Etat, l'échelon central n'est plus efficace. Si dans ces nouvelles solidarités, les Maires pourraient agir en complémentarité avec les Préfets, l'État doit de son côté engager un nouvel acte de décentralisation permettant enfin de faire des collectivités de véritables partenaires et non des supplétifs.

Après la crise, si l'État veut être plus fort, plus performant, plus lisible, il devra engager cette réflexion pour nous confier la gestion du quotidien et gérer uniquement des compétences liées à la souveraineté et à la Nation. Et qu'il le fasse vraiment.

