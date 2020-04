Logement neuf : un tiers des chantiers ont déjà repris, assurent les promoteurs

"Les pouvoirs publics ont l'impression que ça ne bouge pas, mais nous sommes en train de reprendre progressivement", déclare à La Tribune la présidente de la fédération des promoteurs immobiliers (FPI), Alexandra François-Cuxac. "J'entend une petite musique sur le thème 'On n'y arrivera pas', mais la réalité, c'est que ça repart", insiste-t-elle.

Après avoir fait, ces 16 et 17 avril, le tour de ses 632 adhérents et des majors, la professionnelle du logement neuf l'assure : "D'ores et déjà, 30% des chantiers privés ont repris !"

50% d'ici à la fin avril

Depuis la publication il y a deux semaines du guide de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux public (OPP-BTP), "tout le monde a fait le job, à commencer par les coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS)", ajoute Alexandra François-Cuxac.

"Mieux", ajoute-t-elle. "50% des chantiers privés auront repris d'ici à la fin du mois d'avril dans des conditions de reprise totalement sécurisées".

La présidente de la FPI a en effet annoncé la semaine dernière avoir commandé un million de masques. "Ils devraient arriver avant la fin du mois", précise-t-elle.

Lire aussi : Déconfinement : les promoteurs immobiliers commandent un million de masques

Interrogée sur l'échéance d'un retour à la normale à 100%, Alexandra François-Cuxac estime qu'il est trop tôt pour répondre. "Chaque quinzaine, des chantiers repartent, mais il faut que les entreprises aient des masques", dit-elle. Il y a encore trois semaines, la professionnelle du logement neuf redoutait une année 2020 "catastrophique".

Lire aussi : Covid-19: la promotion immobilière "paralysée" craint une année "catastrophique"