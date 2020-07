Le bois dans la construction : "Les idées reçues sont en train de passer"

LA TRIBUNE - Il est habituel d'entendre de la part des professionnels du secteur que la transition écologique enchérit les coûts de construction. Est-ce pour leur répondre que vous publiez cette étude ?

LAURENT GIROMETTI - Si en tant qu'aménageurs, nous avons déjà une stratégie environnementale depuis longtemps, nous entendons souvent de la part des promoteurs : « financièrement, c'est compliqué » ou bien « c'est difficile ». C'est pourquoi nous avons voulu approfondir la question en regardant au plus près ces coûts de construction et les quantifier, considérant que nous avons un recul suffisant.

Le résultat est limpide : ce n'est pas aussi binaire, il n'y pas un coût qui domine plus qu'un autre et on ne peut se contenter de pointer les exigences environnementales. Le coût de la construction est un tout, un ensemble. Nous pouvons atteindre des ambitions en jouant sur...