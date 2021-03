«L'acte de construire dérange», Pascal Boulanger, candidat à la Fédération des Promoteurs Immobiliers

LA TRIBUNE - Vous êtes à la tête d'une société de promotion de logements neufs, d'un réseau d'agences d'immobilières, d'une entreprise d'hygiène et de propriété, d'une société de services à la personne, d'une autre spécialisée dans l'entretien des espaces verts ou encore de trois restaurants gastronomiques, le tout représentant 6.000 salariés. Pourquoi êtes-vous candidat à la présidence de la fédération des promoteurs immobiliers ?



PASCAL BOULANGER - J'ai envie de m'y engager. Déjà en 2015, François Payelle, m'avait proposé de lui succéder, mais je n'étais pas prêt. J'avais en outre d'autres obligations, comme Entreprises et Cités, réseau d'entrepreneurs dans le Grand Lille.

Cela fait désormais six ans que j'en suis le vice-président trésorier aux côtés de la présidente sortante Alexandra François-Cuxac, et donc autant d'années que je me prépare à cette éventualité. Le VP trésorier est une sorte de premier vice-président car, dans les statuts, c'est celui qui assure et qui remplace le président/la présidente le cas échéant.



Je souhaite par exemple que nous recrutions un statisticien qui nous donnerait des données sur la taille des résidences principales, l'âge du premier achat, la nature du premier investissement... Cela nous permettrait d'améliorer notre connaissance des besoins et d'aider les pouvoirs publics. De même que je veux relancer la fondation des promoteurs qui n'est pas assez visible. Nous devons renforcer sa gouvernance pour qu'elle ait davantage de moyens.

Vous venez d'une région dont le président sera, en cas de réélection en juin, candidat à l'élection présidentielle. Comment porterez-vous vos sujets dans le débat public ?

...