Les tours en ville, un sujet toujours tabou ?

C'est l'histoire du projet d'une tour, haute de 56 mètres et 18 étages, qui devait être construite à l'entrée du quartier Vauban-Esquermes à Lille... qui a dû être abandonné face à la protestation de près de 600 habitants, criant à l'ineptie dans un quartier où la plupart des immeubles ne pouvait dépasser 21 mètres. Il s'agit d'un exemple parmi d'autres, mais il montre la réticence des Français à accepter les immeubles de grande hauteur.

Le cas complexe de Paris

« Quel promoteur ne rêve pas de construire un jour une tour ? En France, mystérieusement, la hauteur fait débat, et a toujours été considérée comme de la laideur plutôt que de l'art », relève Michel Piloquet, président de Quanim. « À Paris, si une délibération depuis 2008 a rendu possible la grande hauteur sur six sites seulement, elle se heurte systématiquement à des tirs de barrage nourris », constate-t-il.

Il ne croit pas si bien dire. La capitale vient de remettre à plat un projet de tours baptisé "Bercy-Charenton". Voté en Conseil de Paris en octobre 2018 par les socialistes et les communistes contre la droite et les écologistes, il s'agit de loger 4.000 nouveaux habitants, grâce à 57% de logements sociaux, et de construire commerces, bureaux, équipements publics, hôtels et même un jardin de 2 hectares.

Sous la pression des Verts, la Ville a lancé un appel à projet d'urbanisme transitoire pour « faire redécouvrir ce site » aux Parisiens et aux riverains « afin qu'ils se [l']approprient en participant au développement et à la préfiguration de ses futurs usages ». Un site de 18 hectares coincé entre les voies ferrées des gares de Bercy et de Paris-Lyon, le périphérique et l'échangeur de l'autoroute A43, avec, au milieu, un gratte-ciel de 180 mètres situé à la frontière du XIIe arrondissement et de Charenton-Le-Pont.

Un autre projet

Du côté de cette commune du Val-de-Marne, un autre projet intitulé "Charenton-Bercy" avance. Porté par la ville de Charenton-le-Pont, l'aménageur public Grand Paris Aménagement et le pôle UrbanEra de Bouygues Immobilier, il vise à créer 166.000 m² de bureaux, 61.000 m² de commerces et d'hôtellerie, 1.000 logements (30% de sociaux), des résidences spécialisées (étudiants, seniors...), des équipements publics (crèche, école) et des espaces verts.