Les promoteurs déclenchent l'opération séduction auprès des élus locaux

"Aidons la ville de demain à sortir de terre". C'est le nouveau slogan de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (41,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires revendiqué, 32.300 employés, 630 sociétés et 18 chambres régionales). Alors que le nouveau gouvernement met l'accent sur la rénovation, et que la construction s'est arrêtée pendant le confinement, les professionnels du logement neuf veulent montrer qu'il faudra compter sur eux pour la relance du pays.

Une campagne à destination des élus locaux

"C'est une campagne de communication à destination des élus locaux pour les sensibiliser au sujet du logement neuf et de la ville durable", a expliqué ce 16 juillet la présidente de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France (FPI) Alexandra François-Cuxac lors d'une visioconférence de presse. Le visuel qui sera diffusé via des supports papiers et numériques comprend les...