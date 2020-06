Logement neuf : les promoteurs immobiliers fustigent la "diabolisation" de la ville

La forte contraction de l'offre et le ralentissement observés par les promoteurs immobiliers début 2020 se confirme. Au premier trimestre, dont quinze jours de confinement, les ventes des professionnels du logement neuf ont chuté de 30%. "Cette période préélectorale à rallonge a créé de l'attentisme", a expliqué la présidente de la fédération (FPI) lors d'une conférence téléphonique. "Notre pays s'est installé dans une résignation à l'hyperadministratif, à l'hyperréglementé et au temps long", a ajouté Alexandra François-Cuxac ce 11 juin 2020.

"On va s'enliser"

Cela ne fait aucun doute pour elle: le poids de l'administration et son incapacité à rapprocher le temps politique et le temps économique est responsable de la situation. "Il faut que la ville de demain se prépare dans les permis de construire d'aujourd'hui. Si on n'y prend pas garde, on va s'enliser et on va louper le coche", a insisté la patronne de la fédération des promoteurs immobiliers.

Comme ses confrères du logement neuf, Alexandra François-Cuxac mise sur le secteur bancaire pour accompagner - "tant sur les montants que sur les modalités - et financer ses clients. "Il faut trouver des solutions sans aller à une course au surendettement", a-t-elle exhorté.

"Attention à la diabolisation de la ville. Quand la ville recule, c'est la civilisation qui recule", a renchéri son vice-président Marc Villand, historien à ses heures perdues. "Nous faisons face à un échiquier politique complexe où s'est créée l'idée qu'un maire bâtisseur est un maire battu", a-t-il poursuivi.

Le deuxième trimestre sera "pire"

Ces professionnels demeurent en outre convaincus qu'ils détiennent l'une des clés de la reprise. "L'acte de bâtir peut nous aider à accélérer la sortie de crise. Mettons-nous d'accord dans les gouvernances locales et nationales pour accompagner un changement profond du secteur", a dit par exemple Alexandra François-Cuxac.

C'est pourquoi pour relever le double défi de la transition environnementale et numérique et affronter un deuxième trimestre "pire", les promoteurs immobiliers s'apprêtent à envoyer leurs propositions immédiates, de court et de moyen-terme au gouvernement. Dans les grandes lignes, ils appelleront à...