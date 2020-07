Logement : une irrésistible envie de pousser les murs

« Quelle que soit la porte que l'on pousse, famille, intimité, travail, confort, ce qui manque le plus, c'est l'espace. Intérieur et extérieur », écrit l'ex-journaliste Catherine Sabbah, autrice de l'enquête « Aux confins du logement » réalisée auprès de

8 000 personnes dans le cadre de l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement (Idheal).



Qui n'a jamais rêvé en effet ces derniers mois d'un coin pour télétravailler ou juste pour s'isoler ? « Quand on achète un logement, on n'achète pas que des mètres carrés, mais des parties communes, des voisins, un...