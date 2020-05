Logement abordable : la flexipropriété sera-t-elle la clé du déconfinement ?

Concilier écologie et économie était déjà une règle d'or chez les promoteurs. Dès la sortie du confinement, cela va devenir une nécessité. Sans attendre le 11 mai, tous les professionnels de l'immobilier se posent la même question: comment offrir des habitats abordables à tout un chacun tout en respectant les contraintes économiques, écologiques et sociales ?

"Produire différemment ne coûte pas plus cher" (Vital)

Implanté en Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en Pays de la Loire, ID&AL groupe vient ainsi de publier ce 5 mai un livre blanc intitulé "Accession abordable: quels moyens d'action pour les acteurs privés ?". Voulant trouver des solutions concrètes sur la conception des logements, les nouveaux modes de propriété et la distribution, le développeur immobilier aux 113,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 a sondé aménageurs, architectes, banquiers et commercialisateurs. La cible: la classe d'actifs qui ne peut pas acheter étant au-dessus des plafonds d'aides.