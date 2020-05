Covid-19 : le point sur la course aux vaccins dans le monde

Photo d'illustration. Signe de l'intérêt global pour les vaccins tant d'un point de vue sanitaire qu'économique, le nombre de projets de vaccins ne cesse de gonfler. (Crédits : Thomas Peter)

Plus de 100 projets en lice dans le monde, une dizaine d'essais cliniques déjà en cours et l'espoir de disposer, d'ici quelques mois, d'un vaccin efficace: jamais la recherche vaccinale n'aura été aussi massive et rapide.