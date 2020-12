Covid-19 : trois vaccins seront en partie ou complètement produits en France

"Trois vaccins, sur les six qui sont négociés, seront en partie produits en France ou complètement produits en France", a déclaré la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, invitée, ce dimanche 6 décembre, sur France Inter et Franceinfo.

Dans le détail, "la France va porter une partie de la fabrication de deux vaccins, BioNTech et Moderna, en Indre-et-Loire et en Eure-et-Loir", a expliqué la ministre. "Le vaccin Sanofi arrivera un peu plus tard, mais en nombre de doses massives, ça va être très précieux", a-t-elle poursuivi.