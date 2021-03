Macron accélère et élargit la vaccination, la proposant dès 70 ans et à tous les enseignants

Il faut vacciner "matin, midi et soir": en visite à Valenciennes (Nord), Emmanuel Macron a demandé d'augmenter la cadence sur les injections, en élargissant la cible à tous les plus de 70 ans à partir de samedi et en avril aux enseignants.

"Il n'y pas de week-end et de jours fériés pour la vaccination" qui est "le coeur de la bataille", a insisté le chef de l'État à l'occasion d'une visite à Valenciennes d'un centre de vaccination et d'une pharmacie.

Alors que 6,35 millions de personnes en France ont reçu au moins une dose, M. Macron a assuré "se battre pour avoir des doses" et que la France allait continuer à mettre "la pression de manière extrêmement forte" sur le laboratoire AstraZeneca pour qu'il "honore" les contrats.

Un numéro de téléphone dédié pour "aller chercher les plus de 75 ans"

"On va changer de dimension à partir d'avril", a-t-il ajouté, en évoquant les prochaines livraisons mais aussi l'arrivée du sérum Johnson & Johnson le mois prochain.

Dans le même temps, le président a dit vouloir "accélérer à partir de ce samedi", dans un contexte épidémique tendu qui a obligé le gouvernement à ordonner des mesures de confinement dans 16 départements, dont l'intégralité des Hauts-de-France et de l'Ile-de-France.

"Ouvrir la vaccination aux 70-75 ans"

D'abord par la mise en place d'un numéro de téléphone dédié pour "aller chercher les plus de 75 ans qui ne se sont pas fait encore vacciner et tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir de rendez-vous".

De plus, "on va ouvrir la vaccination aux 70-75 ans", a-t-il ajouté, alors qu'actuellement elle est proposée seulement aux plus de 75 ans ou à partir de 50 ans pour les personnes souffrant de comorbidités.

"Je veux qu'on organise les choses de manière très méthodique, descendre par tranches d'âge", a-t-il précisé, depuis le gymnase de l'école Jean-Mineur transformé en centre de vaccination.

Objectif inchangé : avoir vacciné mi-avril 10 millions de personnes

"C'est une course de vitesse", a ajouté le président, en précisant que l'Etat allait envoyer 30.000 doses en plus cette semaine, et 30.000 autre la suivante, soit 140.000 en tout, dans les Hauts-de-France, région "très touchée".

M. Macron a également annoncé que "des campagnes ciblées" seront déployées "à partir de mi-fin avril", notamment pour les enseignants qui font partie "des professions qui sont exposées"

Télétravail fortement conseillé

Il a aussi demandé "instamment "aux employeurs et aux entreprises de se mettre "au maximum" au télétravail pour freiner la propagation du virus.

En échangeant avec des personnes venues se faire vacciner, Emmanuel Macron a réaffirmé "l'objectif d'avoir vacciné mi-avril 10 millions de personnes", ce qui "va permettre de protéger les plus fragiles, les plus âgées ou les personnes qui ont un diabète ou qui sont obèses", et ainsi "de réduire la pression sur le système hospitalier".

A son arrivée au centre, il a échangé avec les élus locaux, dont le président (ex-LR) des Hauts-de-France Xavier Bertrand, qui avait déclaré lundi que "les six millions d'habitants des Hauts-de-France" attendaient "un maximum de vaccins et au plus vite".

Au cours d'un échange avec une femme venue se faire vacciner qui insistait sur la nécessité pour tous d'"être raisonnable", le chef de l'Etat a souligné: "l'écrasante majorité de nos concitoyens est raisonnable". "Il y a toujours des gens qui sont irresponsables, il faut essayer de les sanctionner", a-t-il ajouté, deux jours après la tenue d'un carnaval interdit à Marseille.