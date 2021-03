La vaccination en Lombardie, la région la plus riche d'Italie, est un "désastre" selon des élus

(Crédits : GUGLIELMO MANGIAPANE)

L'Italie, comme le reste de l'UE, connaît un manque de vaccins, mais les ratés en Lombardie, l'une des régions les plus riches et censée être parmi les plus efficaces, sont particulièrement criants. C'est "un désastre, depuis le début", a déclaré la maire de Crema, Stefania Bonaldi, au journal La Repubblica.