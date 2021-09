Bruno Le Maire veut réformer le marché unique de l'électricité jugé "obsolète et aberrant"

Bruno Le Maire a tapé du poing sur la table. Le ministre de l'Economie a annoncé qu'il allait soumettre à ses homologues européens un débat sur la réforme du marché unique de l'électricité qui, selon lui, est "aberrant".

"Nous, en France, on s'approvisionne en électricité à partir des centrales nucléaires et de l'énergie hydraulique, donc on a une énergie décarbonée et un coût très bas, mais le marché (...) fait qu'il y a un alignement des prix de l'électricité en France sur les prix du gaz", a-t-il détaillé.