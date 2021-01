HysetCo lève 80 millions d’euros pour accélérer la mobilité hydrogène

C'est un signal fort pour le développement de l'hydrogène. Une brochette d'investisseurs privés (Mirova, Raise Impact, Rgreen Invest et Eiffel Investment Group) viennent de mettre 80 millions d'euros sur la table pour soutenir la société HysetCo, qui entend déployer des centaines de taxis à hydrogène et un réseau de stations en région parisienne.

Fondée il y a deux ans, cette société est le fruit de l'association de cinq acteurs : Air Liquide, Toyota, la société d'investissement Kouros, l'ETI spécialisée dans les services d'efficacité énergétique Idex et la compagnie de taxis Step, plus connue sous le nom de Hype (sa dénomination commerciale).

Hype s'était fait connaître en 2015 lors de la COP21, en inaugurant la première station à hydrogène de Paris, située pont de l'Alma, et une flotte de cinq taxis à hydrogène. Elle en compte aujourd'hui une centaine et bientôt un peu plus de 700. Cette première augmentation de capital a, en effet, permis à HysetCo de mettre la main sur l'opérateur de taxis parisiens Slota,...