Comment Assystem prospère au sein d'Iter

Avec un chiffre d'affaires de 444 millions d'euros en 2018 et plus de 57.00 employés dans 13 pays, Assystem n'est plus exactement une entreprise familiale. À l'origine spin off de l'équipe d'ingénieurs du CEA ayant créé la première usine d'enrichissement de l'uranium en 1966 à Pierrelatte, ce groupe d'ingénierie international, dont une partie de la direction générale est basée à Dubaï, est même coté à la Bourse de Paris. C'est néanmoins pour éviter la dilution que son fondateur et PDG Dominique Louis décide en 2017 de céder une partie de ses activités, pour se recentrer sur le ferroviaire, la pharmacie, les infrastructures et le nucléaire. Ce dernier secteur pèse en 2018, 251 millions de chiffre d'affaires, en hausse de 22 %.

En 2017, aux côtés d'EDF (75,5 %) et de Mitsubishi Heavy Industries (19,5 %), Assystem prend 5 % du capital de New NP, filiale d'Areva NP devenue Framatome. Cette participation lui permet de pouvoir concourir avec EDF (comme en Inde pour six EPR à Jaitapur) mais aussi de se positionner sur certains appels d'offres dont EDF est absent. Assystem travaille notamment sur les centrales d'Akkuyu en Turquie et d'El Dabaa en Égypte, construites par Rosatom, pour...