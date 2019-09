Crédit d'impôt rénovation : la laborieuse transformation du CITE en prime

C'est imminent. D'ici à dix jours, le gouvernement aura (enfin !) arbitré sur les modalités de la transformation en prime du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). Il ne faut plus tarder, car le projet de loi de finances 2020 arrive en Conseil des ministres le 25 septembre. Aujourd'hui, le CITE permet de déduire de ses impôts sur le revenu une partie des dépenses engagées pour des travaux d'amélioration dans son logement, mais, dans la majorité des cas, il est utilisé par les foyers ayant les moyens d'avancer les frais avant qu'ils leur soient rétrocédés. Par exemple, convertir deux fenêtres en double vitrage peut coûter 8.000 euros, mais il faudra attendre un an voire un an et demi pour récupérer 15%, soit 1.200 euros.

C'est pourquoi, dès avril 2018, lors du lancement du plan de rénovation énergétique des bâtiments (PRB), le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé la transformation de ce crédit d'impôt en prime. Quelques mois s'écoulent, François de Rugy le remplace au gouvernement, et en septembre 2018 le ministère fait savoir à l'AFP que ce changement ne sera pas mis en œuvre en 2019, mais en 2020. Une information confirmée...