EDF : les syndicats toujours vent debout contre la réorganisation

Face à l'opposition syndicale, Bruno Le Maire a annoncé le 23 avril l'abandon du nom "projet Hercule", mais pas l'abandon du projet de réorganisation d'EDF. (Crédits : BENOIT TESSIER)

L'interfédérale syndicale énergie et mines CGT, CFE-CGC, CFDT et FO rappelle dans un communiqué son opposition au projet Hercule et explique être "davantage soudée" pour s'y opposer.