Electricité : l'hiver le plus à risque n’est pas celui qui arrive mais le suivant (CRE)

L'hiver qui s'annonce, même s'il est qualifié de « délicat » par Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), devrait « finalement se passer pas trop mal ». En revanche, il faut s'attendre « à un hiver 2023-2024 sans doute difficile ». Sur le plateau de BFM Business, la présidente de la CRE a expliqué que tout se joue en ce moment : « Ce que l'on fera sur les importations de gaz, les importations d'électricité, la suite des mesures d'urgence communautaires, le début de la réflexion sur l'organisation du marché, pèsera sur l'hiver 23-24. »

Pour cet hiver, des coupures ciblées ne sont « pas à exclure »

Concernant cet hiver, elle a de nouveau indiqué qu'on ne pouvait « exclure qu'il y ait des coupures ciblées » mais « ce n'est pas sûr à 100%, cela dépendra de notre sobriété ou pas, de la météo, de notre capacité de réaction au moment où le gestionnaire de réseau RTE annonce que c'est très tendu ». Le réseau de distribution électrique « Enedis s'y prépare avec les préfets au cas où, on est toujours dans du « au cas où ».

La crainte de coupures a été ravivée après les dernières prévisions de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, qui a averti vendredi dernier d'un risque « élevé » de tensions sur le système électrique en janvier, en raison du redémarrage plus lent que prévu de réacteurs nucléaires d'EDF - dont près de la moitié sont encore à l'arrêt.

Les prix de l'électricité suspendus à l'arrivée des réacteurs « en maintenance »

Interrogée sur les prix de l'électricité, Emmanuelle Wargon a indiqué que l'évolution des choses dépendrait d'un « moment critique » qui est « l'arrivée des réacteurs qui sont actuellement en maintenance ou en réparation sous contrainte pour la grille de production en décembre et en janvier ». Elle précise : « S'ils arrivent conformément aux prévisions réactualisées d'EDF, cela veut dire qu'on saura faire face en janvier s'il ne fait pas trop froid et cela veut dire que les prix du premier et du deuxième trimestres pourraient se stabiliser, voire baisser ».

Les stations de ski face au casse-tête du coût de l'énergie Les stations de ski françaises s'apprêtent à lancer la saison hivernale dans un contexte d'incertitude marqué, en grosse partie, par le coût démultiplié de l'énergie. Si le problème n'est pas spécifique au tourisme de montagne, il touche durement une industrie très dépendante de l'électricité pour faire tourner ses remontées mécaniques. « L'augmentation est assez incroyable : les sociétés payaient 50-60 euros du kWh et elles vont passer à dix fois plus cher. Beaucoup de stations sont touchées », déplore Claude Jay, maire de la commune des Belleville (Savoie), où sont situés Val Thorens, Les Menuires et Saint Martin. En attendant un soutien de l'Etat, « l'idée c'est d'arriver à être plus économe en dégradant le moins possible le service aux clients », poursuit-il, notant que cela pourra parfois s'avérer « délicat ». A Val d'Isère, des équipements de confort du type sièges chauffants ou quais chauffants dans les télécabines ne seront pas mis en service. Dans les Pyrénées, on mise sur la « réduction de la vitesse des remontées mécaniques », « éco-conduite » ou encore la « baisse des températures des bâtiments », renchérit Guillaume Roger, directeur opérationnel de N'Py, regroupement de huit stations.

(Avec AFP)