Électricité : pourquoi la transition énergétique devrait alourdir la facture des Français

Le futur tarif d'utilisation des réseaux d'électricité, l'une des composantes importantes de la facture des Français, devrait augmenter ces prochaines années pour financer de gros investissements attendus, a annoncé lundi la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Le régulateur a publié ses projets de décisions pour les tarifs applicables en matière de transport (qui servent à financer RTE) et de distribution (pour Enedis) d'électricité applicables au 1er août 2021, pour quatre ans.

"La CRE retient des hausses tarifaires moyennes de 1,57% par an pour RTE et de 1,39% par an pour Enedis, soit une hausse d'environ 15 euros de la facture annuelle d'un particulier à l'horizon 2024", indique-t-elle.