Électricité : une fin d’hiver à haut risque pour le réseau à cause du Covid-19

Les impacts de la crise du coronavirus sur le système électrique français seront durables et se feront notamment sentir à la fin de l'hiver, a expliqué Xavier Piechaczyk, le nouveau président du Réseau de transport d'électricité à haute tension (RTE). À l'occasion d'une conférence de presse organisée ce jeudi, le gestionnaire du réseau a donc maintenu une "vigilance particulière" sur l'approvisionnement électrique français durant l'hiver 2020-2021. Vigilance émise dès le mois de juin dernier.

Le confinement du printemps a en effet engendré de grands chamboulements sur le calendrier des opérations de maintenance des centrales nucléaires, qui ont généralement lieu au printemps et à l'été. Et ces décalages, parce qu'ils ont conduit à maintenir à l'arrêt certains réacteurs, ont entraîné une baisse de la production d'électricité nucléaire. Or, le parc nucléaire fournit un peu plus de 70% de l'électricité en France.

Un mois de décembre "plus serein que prévu"