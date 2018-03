EPR en Finlande : Areva tout près de mettre fin à son cauchemar financier

Après des années de conflit, Areva SA et Siemens, membres du consortium en charge de la construction de la centrale nucléaire d'Olkiluoto 3 (OL3) en Finlande, ont enfin signé avec l'électricien finlandais Teollisuuden Voima Oyj (TVO) un accord de règlement global pour l'ensemble de leurs litiges. Le groupe français réclamait 3,4 milliards d'euros de dédommagements, et TVO 2,6 milliards. Areva et TVO prévoient le closing de la transaction avant fin mars, lorsque les dernières conditions auront été satisfaites.

"Cet accord permet de régler tous les litiges qui les opposaient et met au point un nouveau mode de coopération pour achever le Projet OL3", a expliqué Areva dans un communiqué publié dimanche soir.

Le consortium paiera une somme forfaitaire de 450 millions d'euros en deux fois en compensation de sa responsabilité dans les retards de dix ans de retard subis par TVO dans la réalisation du projet. Il garantit également la mise à disposition des ressources humaines et financières nécessaires à l'achèvement du projet, initialement prévue pour 2009. "Nous sommes satisfaits de cet accord qui permet de réduire très sensiblement les risques de la phase finale du projet pour toutes les parties concernées", a affirmé le président du conseil d'administration d'Areva SA, Phlippe Varin.

18 mois pour terminer le projet OL3

Le projet OL3 a connu de nombreux retards et des dépassements de coûts importants. En conséquence, les litiges correspondants avaient conduit le consortium et TVO à déclencher une procédure d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale de Londres. Le règlement actuel met un terme à l'arbitrage et à toutes les réclamations antérieures, tout en maintenant les termes essentiels du contrat d'origine.

"Dans moins de 18 mois, OL3 fournira 1.650 MW au réseau électrique finlandais, avec les normes de sûreté nucléaires les plus élevées et zéro émission de CO2", a expliqué le directeur général d'Areva SA, Philippe Soulié. La centrale est conçue pour une durée de vie opérationnelle de 60 ans. Areva et Siemens ont jusqu'à la fin de 2019 pour terminer le projet OL3. A cette condition, ils pourront donc recevoir un versement incitatif qui pourrait s'élever à un montant maximum de 150 millions d'euros. Dans le cas contraire, ils paieront une nouvelle pénalité à TVO, qui dépendra de la durée du retard mais qui ne pourra pas dépasser 400 millions d'euros.