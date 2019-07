Toutes les couleurs de l'hydrogène

Aujourd'hui 95 % de l'hydrogène fabriqué dans le monde provient d'hydrocarbures. 6 % du gaz naturel et 2 % du charbon y sont consacrés, et les coûts de production dépendent du prix de ces matières premières à hauteur de 45 à 75 %. La fabrication de cet hydrogène « gris » émet 830 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit autant que l'Indonésie et le Royaume-Uni réunis. Afin de limiter cet impact, il est possible de capturer le CO2 émis à la fabrication de l'hydrogène afin de le stocker. On parle alors d'hydrogène « bleu ». Plusieurs sites industriels appliquent cette technique, et Air Liquide s'engage à décarboner ainsi 50 % de sa production avant 2020.

Localement, la combustion d'hydrogène par pile à combustible ne génère que de l'eau, quelle que soit l'énergie qui a servi à sa fabrication. Cette pile utilise un réservoir à hydrogène qui se combine avec l'oxygène présent dans l'air pour produire de l'électricité et de la chaleur, avec de l'eau pour seul produit de réaction. C'est déjà appréciable en termes de pollution aux oxydes d'azote (NOx) et particules fines. Mais l'hydrogène « gris » ne résiste pas à une analyse de cycle de vie (ACV) prenant en compte la totalité des...