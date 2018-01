Fessenheim : le calendrier de fermeture précisé en avril

"Au mois d'avril ou au mois de mai, quand je vais revenir (en Alsace), le calendrier sera beaucoup plus précis". C'est ce qu'a assuré à la presse Sébastien Lecornu à l'issue de sa visite de la centrale de Fessenheim. Sur place depuis jeudi 18 janvier pour préparer la fermeture de la doyenne des centrales nucléaires françaises entrée en service en 1978, le secrétaire d'Etat reviendra à Colmar pour la réunion du comité de pilotage les 12 et 13 avril. Le calendrier de la fermeture de la centrale et de son démantèlement seront discutés à cette occasion.

"Le calendrier reste celui qui est donné par EDF, puisque c'est EDF qui maîtrise le calendrier de démarrage de Flamanville", a-t-il précisé, affirmant souhaiter avoir en avril « une situation complètement clarifiée sur le devenir de chacun des personnels qui appartiennent au monde des sous-traitants de cette centrale".

Un gâchis industriel pour le maire de Fessenheim

Ce samedi matin, Sébastien Lecornu est arrivé à la centrale vers 08H00 et "a fait plusieurs étapes, notamment à la salle des machines et d'autres installations", accompagné du maire de Fessenheim, Claude Brender, de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, et du député (LR) de la circonscription, Raphaël Schellenberger.

"Le sens de sa visite est d'avoir un échange sur la situation de la centrale et d'une manière globale sur la politique énergétique du pays", a indiqué son entourage.

Selon Claude Brender, "il n'y avait quasiment personne sur le site, on a croisé quelques salariés".

"C'était utile qu'il vienne quand même pour se rendre compte de l'installation, que ce n'est pas une vieille installation. Elle est encore tout à fait en capacité de fonctionner de longues années, a réagi le maire samedi auprès de l'AFP. C'est un véritable gâchis industriel", a-t-il regretté.

Des pistes franco-allemandes

Alors que les 800 salariés d'EDF devraient être reclassés au sein du groupe, l'une des priorités de l'Etat concerne en effet les 330 emplois liés à la sous-traitance. "Sur cette question, la réponse sera franco-allemande", a expliqué Sébastien Lecornu hier vendredi lors de l'installation à la préfecture de Colmar d'un comité de pilotage sur la reconversion du site. Une cellule spécifique traitera avec les salariés, "au cas par cas", en collaboration avec l'Allemagne "qui a besoin de ce genre de profil", a-t-il précisé. Le site génère également 2.000 emplois indirects et induits.

Les représentants syndicaux avaient jugé "constructive" leur première rencontre jeudi avec le secrétaire d'Etat, qui avait néanmoins été chahuté par une trentaine de manifestants à son arrivée jeudi à la mairie, dont il a dit comprendre le désarroi et la colère.

Lors d'une réunion vendredi avec des élus locaux, les services de l'État, des représentants d'EDF, des associations et des acteurs économiques français et allemands, il a esquissé "des pistes opérationnelles" pour assurer une reconversion du site "vers des activités durables et prometteuses".

Une harmonisation des conditions fiscales" entre le territoire autour de Fessenheim et la zone limitrophe du Bade-Wurtemberg sera également opérée.

L'Etat s'est engagé à "neutraliser les pertes fiscales" des collectivités locales concernées qui se montent à quelque 14 millions d'euros.

Un délégué interministériel nommé sous quinze jours

Le secrétaire d'Etat a annoncé un prochain appel à projets dans les énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien...) pour "ouvrir une nouvelle page de l'histoire industrielle de l'Alsace".

Les discussions ont "ouvert des perspectives" pour une partie du Haut-Rhin et de l'Alsace, a estimé le président de la région Grand Est, Jean Rottner.

"On s'est fait une raison, il faut maintenant travailler à apporter une nouvelle ambition pour le territoire".

Des pistes variées seront soumises "dans les prochains jours" aux membres du gouvernement et un délégué interministériel sera nommé "sous quinzaine" pour suivre le dossier. Un dossier emblématique de l'enclenchement de la transition énergétique française.