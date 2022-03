"Si j'arrête le gaz russe, je paie des milliards immédiatement aux Russes" (PDG de TotalEnergies)

Patrick Pouyanné l'avait déjà affirmé le 24 février dernier, le jour de l'invasion russe en Ukraine. Alors que le groupe a annoncé cesser ses achats de pétrole russe d'ici la fin de l'année, concernant le gaz, c'est une toute autre logique commerciale pour l'industriel français. "Je ne sais pas le faire", a lancé le PDG de TotalEnergies, au micro de RTL mercredi. Sans cette ressource énergétique importée sur laquelle "40%" du continent européen repose, l'économie européenne "s'arrêterait", a insisté le PDG.

Cette dépendance commerciale se résume en un chiffre : depuis le début du conflit en Ukraine, pétrole, gaz et charbon confondus, l'Europe a passé commande pour près de 17 milliards d'euros d'hydrocarbures russes.

"Si j'arrête le gaz russe, je paie des milliards immédiatement aux Russes", a opposé le PDG de TotalEnergies.

Et de détailler : "Je sais remplacer ce pétrole et ce diesel" russes mais "si je décide d'arrêter d'importer du gaz russe, je ne sais pas le remplacer, je n'en ai pas de disponible. J'ai des contrats de 25 ans et je ne sais pas sortir de ces contrats", a déclaré Patrick Pouyanné.