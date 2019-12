La plus grande raffinerie de France à l'arrêt à la suite d'un incendie

La production de raffinerie de Gonfreville l'Orcher en Seine-Maritime, la plus grande plateforme de raffinage-pétrochimie de France, est à l'arrêt à la suite d'un incendie qui s'est déclenché tôt dans la matinée et qui est désormais maîtrisé. L'incendie, qui a pris sur une pompe de charge d'alimentation, n'a fait aucune victime, précise Total, le propriétaire du site. Cette usine représente 12% de la capacité de raffinage du pays, avec 253.000 barils produits chaque jour, et emploie 1.500 salariés.

Arrêt de maintenance de deux mois en septembre

La raffinerie avait fait l'objet d'un arrêt de maintenance de deux mois début septembre, assorti de travaux d'un montant de 110 millions d'euros. Le groupe français a fait savoir dans un communiqué qu'il mettait tout en oeuvre pour faire en sorte que l'arrêt de la raffinerie n'ait pas de conséquence sur l'approvisionnement en carburant.

Cet incident intervient au lendemain de la signature d'un arrêté préfectoral autorisant la réouverture partielle, mais vivement contestée, de l'usine Lubrizol de Rouen, classé site Seveso seuil haut comme celui de Gonfreville l'Orcher, dont une partie a été ravagée par les flammes le 26 septembre dernier.

Pas d'impact sur l'approvisionnement pétrolier

Cet incident intervient égalemement au lendemain d'une affirmation de la CGT Chimie assurant vendredi que quatre des huit raffineries de métropole étaient touchées par la grève dans le cadre des mobilisations contre la réforme des retraites. Une information démentie par le gouvernement qui certifiait au contraire que la production et l'approvisionnement en carburant restaient assurés "normalement".

"Seules deux d'entre elles rencontrent ce matin des difficultés temporaires dans leurs expéditions", poursuit-il sans préciser lesquelles. "Cette situation n'a pas d'impact sur l'approvisionnement pétrolier et ne suscite aucune inquiétude", indiquait le ministère de la transition écologique.

"Seules trois raffineries, Normandie, La Mède et Grandpuits, ont des difficultés d'expédition. Elles tournent mais elles ne peuvent pas livrer correctement", a assuré de son côté l'Union française des industries pétrolières (Ufip), qui rassemble les entreprises du secteur.

L'hypothèse d'une pénurie de carburant n'était pas envisagée ce vendredi : jeudi, seules "1,6%" des stations-service en France avaient des problèmes sur au moins un des produits qu'elles délivrent (gazole ou sans plomb), selon l'Ufip.

"La logistique pétrolière en France est robuste puisqu'elle repose sur un réseau dense de 200 dépôts, alimentés par oléoducs, par voie fluviale, maritime ou ferroviaire, et une distribution par camion-citerne pour les derniers kilomètres jusqu'aux stations-service", rassure encore le ministère.

Dans la mesure où "les stocks sont à un bon niveau", le gouvernement appelle la population à ne pas céder à la tentation des pleins de carburant "de précaution" qui peuvent créer localement des "points de tension".