Le fonds souverain de Norvège s’opposera à une résolution climat lors de l'AG de BP

Le fonds norvégien, l’un des plus importants investisseurs dans le monde, a indiqué qu’il voterait contre la résolution appelant le groupe pétrolier britannique BP à adopter des objectifs plus ambitieux en matière d’émission de gaz à effet de serre. Pourtant, de plus en plus d’actionnaires de BP montent au créneau pour critiquer la politique climatique du groupe.