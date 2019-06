Le projet de loi énergie adopté à l'Assemblée en première lecture

Les députés français ont adopté vendredi en première lecture la loi sur l’énergie et le climat, déclinant la politique du gouvernement dans ces deux domaines auxquels la mobilisation citoyenne et la météo de ces derniers jours ont donné un relief nouveau. (Crédits : PHILIPPE WOJAZER)

L'Assemblée nationale a adopté vendredi en première lecture le projet de loi sur l'énergie et le climat qui décrète "l'urgence écologique et climatique" et prévoit d'atteindre la "neutralité carbone" à l'horizon 2050, mais déçoit ONG et oppositions.