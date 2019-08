Les achats directs d’électricité verte poursuivent leur progression

Pionniers en la matière, les Etats-Unis sont toujours le principal marché des corporate PPA's. Ces « power purchase agreements » sont des contrats d'achats d'électricité renouvelable passés de gré à gré entre des entreprises ou des collectivités, et des producteurs, sans passer par la revente à un opérateur d'Etat à des tarifs garantis. Des acteurs américains ont ainsi conclu 69% des 8,6 gigawatts (GW) vendus au cours des six premiers mois de 2019, un volume en légère augmentation par rapport au premier semestre 2018 (7,2 GW).

Construire 94 GW d'ici à 2030 pour les entreprises du réseau RE100

Sur ce total, près de 6 GW ont été achetés par des entreprises américaines, auprès de producteurs implantés essentiellement (à 40%) au Texas, le plus important Etat producteur.

Le réseau RE100 - qui regroupe des entreprises s'étant engagées à être alimentées à 100% en énergie renouvelable - s'est agrandi de 33 nouveaux membres en 2019. Globalement, ces 191 entreprises, qui ont acheté 7,8 terawattheures (TWh), auront besoin de 189 TWh supplémentaires d'électricité renouvelable pour répondre à leurs besoins en 2030. A supposer qu'ils s'approvisionnent en énergie solaire et éolienne, cela impliquerait la mise en service de 94 GW d'ici là, pour un investissement estimé à 97 milliards de dollars (86,5 milliards d'euros).

Le nouveau marché français

Les entreprises du reste du monde (Europe, Moyen-Orient et Afrique) n'ont acheté que 950 MW d'électricité verte via des PPA's au cours des six premiers mois de l'année. Comme d'habitude, les pays scandinaves ont donnée le la, avec un tiers de ces volumes. La Suède a inauguré ses premiers PPA solaires. La Pologne et la France figurent parmi les nouveaux marchés apparus cette année en Europe. En dépit d'un contrat signé par une compagnie pétrolière du sultanat d'Oman, le Moyen-Orient ne s'est pas encore converti à ces contrats.

Demain la Chine

Premier marché au monde en matière d'énergies renouvelable, la Chine s'apprête à instaurer des mesures qui devraient nettement favoriser les PPA's.

Les entreprises chinoises devront en effet assurer un pourcentage minimum de leur consommation en énergies renouvelables, et pourront par ailleurs bientôt vendre leur surplus d'électricité verte à des clients voisins.

Et si la Chine s'y met, on peut parier que la croissance de ce marché dans les prochaines années sera sans comparaison avec ce qu'elle est aujourd'hui...