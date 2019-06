Les villes face à l'urgence écologique

Le collectif d'acteurs publics et privés Cibi (Conseil international biodiversité et immobilier) et l'organisation interprofessionnelle de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage Val'hor promettent de faire de la restauration écologique l'un des enjeux de la campagne pour les élections municipales de 2020. Avec le soutiendu programme « Cités vertes pour une Europe durable » de l'Union européenne, ils ont lancé le 5 juin un appel à une action conjointe des élus locaux et des professionnels de la construction afin de remettre la nature au centre des villes.

Car après avoir été pendant des décennies le règne du minéral, « les espaces urbains doivent aussi connaître une restauration écologique », plaidait lors du lancement de la mobilisation Marion Waller, conseillère urbanisme et attractivité à la Mairie de Paris. « Assumons la capacité humaine à produire de la nature », ajoutait-elle, en soulignant que cette option ne peut plus être négligée.

Un projet aux multiples atouts

Face aux problèmes environnementaux qui menacent la planète, « il n'y a pas de petite écologie mais toutes les actions comptent », estime le président de l'Observatoire des villes vertes Jean-Pierre...