Comment Versailles veut devenir la ville verte de référence

Une commune « qui pense l'avenir avec un équilibre entre la ville et la nature », c'est le positionnement adopté pour sa ville par François de Mazières, maire (DVD) de Versailles et président de la communauté d'agglo Versailles Grand Parc, depuis qu'il a quitté la députation. C'est dans cette optique que s'inscrit le nouveau projet "Terres de Versailles" présenté ce 23 mars pour une ville qui possède déjà 50% de verdure sur son territoire.

Sur un ancien terrain militaire de vingt hectares, entre le domaine du Château et Saint-Cyr-l'École, l'édile ambitionne de construire, d'ici à 2026, un hôtel en bois avec salle de conférence, une ferme écologique et 544 logements comprenant des maisons individuelles, des immeubles de deux étages maximum et des logements sociaux. 60% de cette surface seront dédiés aux espaces verts avec, dont 150 jardins partagés, 2 hectares d'espaces agricoles et un verger.

Un mariage entre le construit et la nature

« C'est un lieu tellement fort qu'il nous fallait un projet hors-norme. Notre stratégie est d'avoir un nouveau paradigme en pensant la ville différemment. Ici, vous avez le mariage entre le construit et la nature afin d'affirmer que la ville équilibrée naît de ce juste partage », explique François de Mazières.

Le promoteur Icade, qui a répondu à cette contrainte environnementale, a remporté le marché grâce à « un projet global avec une exigence assez exceptionnelle : garder de la vraie nature et non trente centimètres de gazon ». Évidemment, sur un tel site, les associations du patrimoine se sont mobilisées mais le maire de Versailles dit les avoir écoutées :

« On a modifié le PLU, la moitié des terrains sera protégée en terre agricole ».





Humanisme et humilité

Très fier, François de Mazières le déclare sans fard :

« Versailles a l'ambition d'être LA ville verte à l'international. La ville de demain sera la ville du développement durable. »

Icade ne pouvait rêver meilleure vitrine. « C'est notre plus beau projet de par sa localisation et son ampleur, se félicite son directeur général Olivier Wigniolle. Nous voulons être les concepteurs de la ville de demain. » Maurice Sissoko, DG d'Icade Promotion, rappelle les intentions de départ : « L'humanisme et l'humilité ».



Le retour de la nature en ville



Concrètement, le projet se décline sur quatre aspects complémentaires : le paysage, des « pièces de verdure », des promenades et un « rationalisme ornemental ». Précisément, une terrasse d'un kilomètre de long verra le jour dans le prolongement des allées du Château pour « structurer » l'ensemble et surtout « voir sans être vu » des visiteurs.

Idem grâce à des venelles, une « prairie des sports », « un jardin lacustre », « lieu de contemplation » selon son architecte Adrien Lambert, et « une promenade de l'eau » car « c'est une si belle chose quand on découvre un lieu ». Un retour de la nature en ville dont rêve le maire de Versailles, qui a déjà mis en place l'opération "Fleurissons nos murs" permettant aux habitants de végétaliser des surfaces de quinze centimètres de large devant chez eux.

544 vélos électriques offerts aux habitants

La mobilité propre et silencieuse sera également au cœur du projet avec une navette autonome prévue pour relier la gare de Versailles-Chantier, des cheminements en impasse pour les voitures particulières et des parkings collectifs en sous-sol bénéficiant d'un accès individuel pour les maisons situées en surface. Conscient que le futur quartier est excentré du centre-ville, le maire a aussi demandé que 544 vélos soient électriques offerts aux habitants.

La commune, qui s'est dotée d'un schéma directeur des circulations douces dès 2004, offre en outre près de 85 kilomètres (et bientôt 98) d'itinéraires cyclables. Versailles, qui compte 1.350 places de stationnement-vélo déjà saturées, dit réfléchir à de nouveaux emplacements.

Lors des Jeux olympiques, les amateurs de chevaux prendront-ils des deux-roues pour se rendre aux épreuves d'équitation qui se tiendront sur ce site ? Réponse en 2024.