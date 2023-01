Nucléaire : EDF met un réacteur sur pause en raison de la faible consommation d'électricité

Un réacteur du parc nucléaire d'EDF qui ferme l'hiver, alors qu'il n'est ni en panne, ni en maintenance, c'est assez rare. « Les températures douces, au-dessus des normales de saison, et la moindre consommation en cette période font que le réseau n'a pas besoin de tous les réacteurs disponibles », a indiqué l'énergéticien, dans un point de situation, dans lequel il fait état de 42 réacteurs en fonctionnement et 14 réacteurs à l'arrêt.

Outre cette douceur des températures, « il y a eu une moindre consommation, pendant les fêtes surtout, et donc on a mis à l'arrêt plusieurs réacteurs parce que le réseau électrique n'en avait pas besoin », précise-t-on chez EDF. La consommation d'électricité a reculé de 8,5% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes (2014-2019) à la même période, selon des chiffres arrêtés au 1er janvier et un dernier point de RTE, publié mardi.

La consommation de gaz en décembre a chuté de 12,2% selon le gestionnaire des gazoducs

« Juste avant Noël », plusieurs réacteurs ont été ainsi arrêtés « sur de courtes périodes », avec « un pic à 10 réacteurs le week-end dernier, arrêtés pour modulation », lesquels ont presque tous repris au 2 janvier, sauf Tricastin 4, dont la remise en service est prévue le 9 janvier à date. Il reste toutefois « immédiatement disponible », en cas de besoin.

La situation est en effet moins sombre de ce côté-là : lors de ses vœux aux acteurs économiques, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a remercié jeudi EDF et fait applaudir l'entreprise et son PDG pour le retour de 44 GW rebranchés « au moment où je vous parle ». Il le promet : « Nous tiendrons donc notre objectif de 45 GW qui reviennent sur le réseau en janvier 2023 », sur une capacité totale installée de 61,4 GW.