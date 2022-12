Électricité : 40 réacteurs nucléaires en service ce vendredi (contre 24 fin août), la remontada d'EDF

Quelle « remontada » pour EDF qui comptait encore 32 réacteurs à l'arrêt sur 56 (57% du parc indisponible) le 25 août dernier ! Ce vendredi l'électricien vient d'annoncer qu'il avait remis en service cette nuit trois réacteurs nucléaires de plus, ce qui signifie qu'il ne reste plus que 16 réacteurs à l'arrêt pour maintenance ou réparations, selon les données d'EDF.

Dans le détail, la reprise de production d'électricité concerne les réacteurs Bugey 3 (près de Grenoble), Dampierre 3 (dans le Loiret) et Cattenom 4 (en Lorraine).

Lire aussiLuc Rémont sonne la mobilisation générale des salariés d'EDF face à un hiver inédit pour la production d'électricité

Concrètement, avec 40 réacteurs connectés (contre seulement 24 en service fin août) pour alimenter le réseau électrique français, on approche des trois quarts du parc en fonctionnement (71,5% de disponibilité) qui compte au total 56 réacteurs. Côté puissance délivrée, EDF annonce que 39 GW sont désormais disponibles, c'est-à-dire 63% de la puissance maximale installée du parc nucléaire français qui est de 61 GW.

« 40 réacteurs sont connectés au réseau ce matin », a indiqué la direction d'EDF qui compte comme clients environ 70% des ménages français et 55% à 60% des entreprises.

C'est une bonne nouvelle, alors que les prochains jours vont voir l'accentuation de la baisse des températures qui a commencé de s'étendre partout en France, et que grandit la crainte de tensions sur le réseau électrique, avec possibles coupures à la clé au plus fort de l'hiver.

La France importatrice nette de courant, du jamais-vu en 42 ans

La progression est importante mais elle est suit une logique : l'énergéticien français avait volontairement mis beaucoup de réacteurs en maintenance pendant la période estivale afin qu'ils soient disponibles cet hiver.

Toujours est-il que la France est cette année, pour la première fois depuis 42 ans, importatrice nette d'électricité car le niveau de production d'électricité nucléaire est au plus bas, en raison de maintenances programmées mais parfois prolongées, ou de problèmes de corrosion qui ont nécessité de longues réparations.

Lire aussiCorrosion : EDF prolonge l'arrêt de cinq réacteurs nucléaires en pleine crise de l'énergie

Ce vendredi 9 décembre, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'est rendu avec le nouveau PDG d'EDF, Luc Rémont, à la centrale de Penly en Normandie dont les réacteurs sont à l'arrêt et doivent redémarrer début 2023.

Même si elles ne sont pas une fatalité, des coupures tournantes programmées de deux heures maximum pourraient survenir durant l'hiver si les appels à réduire la consommation d'électricité ne sont pas suffisamment respectés.

Lire aussiElectricité : tout savoir sur les coupures qui pourraient toucher les Français cet hiver pour éviter le blackout

Pour lundi 12 décembre, ÉcoWatt reste pour l'instant au vert

Pour prévenir les consommateurs à l'avance des coupure, le gouvernement a mis en place ÉcoWatt, avec un système de signaux à trois niveaux: vert si tout va bien, orange quand le système est tendu et rouge quand le niveau d'alerte est maximal et qu'il faut redoubler d'efforts pour économiser l'énergie, par exemple ne pas brancher son four, couper son chauffage, etc.

Il était question ce matin qu'EcoWatt émette un signal orange pour lundi 12 décembre, mais à 14 heures, le signal était toujours au vert sur le site. À noter, l'appli mobile d'ÉcoWatt a atteint 2 millions de téléchargements hier soir.

La consommation française a baissé de 10%

Pour l'heure, le gestionnaire du réseau de ligne à haute et très haute tension RTE observe une baisse de la consommation électrique malgré le froid : - 8,3% sur une semaine par rapport à la moyenne de la période 2014-2019. EDF estime de son côté la baisse à -10% en novembre, par rapport à novembre 2021.

Lire aussiÉlectricité : la consommation des clients d'EDF chute de 10%

RTE et le distributeur d'électricité Enedis organisent par ailleurs un exercice national ce vendredi, associant les préfectures, pour éprouver tester leurs procédures et modes de communications en cas de délestage, avec des simulations de plusieurs scénarios sur ordinateur. Il ne s'agit en aucun cas d'un test de coupures sur la population.

(avec AFP)