Nucléaire : la Cour des comptes veut plus de méthode dans la gestion des déchets

Rappelant que 72% de l'électricité produite en France en 2018 était d'origine nucléaire - fournie par 58 réacteurs vieillissants -, la Cour relève que des "investissements importants" devront être consentis sur la prochaine décennie dans les centrales comme dans les installations d'entreposage de matières et déchets.

Il s'agit de gérer tant les espaces d'entreposage provisoire des déchets avant leur valorisation ou leur enterrement que le stockage en profondeur, et aussi de retraiter des déchets déjà anciens.

"Afin d'éclairer de manière complète et objective les décisions de politique publique, la comparaison économique et environnementale des alternatives est nécessaire mais les données et études manquent sur ce sujet", regrette-t-elle.

La comparaison économique des différents scénarios possibles (maintien du cycle actuel, abandon du retraitement, développement des réacteurs à neutrons, etc.) "n'a pas été réalisée de façon exhaustive pour la situation française", indique-t-elle, jugeant ces données "indispensables".

Or, la gestion des déchets compte pour environ 10% du coût de production de l'électricité nucléaire, et les dates de prises de décisions relatives au renouvellement des installations de retraitement des combustibles usés à La Hague (Manche) approchent.

En outre, le financement des dépenses futures - un devis de 69 milliards d'euros à la fin 2017 - doit, selon la Cour, être "mieux contrôlé", et les exploitants (EDF, Orano, CEA) doivent "constituer des provisions comptables pour être en mesure de faire face à leurs charges futures".

"Il importe que les capacités d'évaluation du ministère de la Transition écologique et solidaire soient renforcées afin d'apprécier de façon plus précise et complète les aspects techniques, économiques, financiers et environnementaux des enjeux de gestion des matières et déchets radioactifs", plaide la Cour des Comptes.