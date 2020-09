Offre de Veolia : le président de Suez alerte sur "la menace de pertes d'emplois"

Depuis deux semaines les tensions entre Veolia et Suez ne cessent de gonfler. Juste avant la rentrée, Veolia, leader mondial du traitement de l'eau et des déchets, a annoncé vouloir racheter son concurrent historique Suez, en commençant par la reprise de l'essentiel des parts (29,9%) détenues par Engie. Pour la première fois, le président de Suez, Philippe Varin, riposte. Dans une interview accordée au Journal du dimanche, il met en garde contre un risque de plan social si son rival parvenait à ses fins.

Et de poursuivre :

"On ne peut pas annoncer 500 millions de synergies et dire qu'il n'y aura pas d'impact. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Si on regarde Alcatel-Lucent, LafargeHolcim, GE-Alstom, chaque fois, des promesses ont été faites. Chaque fois, il y a eu des plans sociaux après".