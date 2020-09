Suez, sur le pied de guerre, sort les crocs : le conseil d'administration dénonce "l'hostilité" de Veolia

(Crédits : Reuters)

"Le Conseil d’Administration de Suez considère l’approche hostile de Veolia incompatible avec l’intérêt de la société et de ses parties prenantes", le message est clair et net. Dans son communiqué de ce matin, Suez dénonce et explique pourquoi ce nouveau "champion de l'environnement" que fait miroiter Veolia, est en fait un "mirage industriel". Sans parler du prix proposé par Veolia à Engie qui "se situe à un niveau très significativement inférieur à la valorisation intrinsèque de Suez"....