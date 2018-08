Arabie saoudite : confusion autour de la plus grande introduction en Bourse de l'histoire (Aramco)

Le ministre saoudien de l’Énergie Khaled al-Faleh a démenti ce jeudi 23 aoûtdans un communiqué le gel de l'introduction en Bourse de la compagnie pétrolière nationale Saoudi Aramco. (Photo : le ministre, lors d'une réunion de l'Opep, en novembre 2017). (Crédits : Reuters)

Le ministre saoudien de l’Énergie a démenti jeudi 23 août une annulation du projet d'introduction en Bourse de la compagnie pétrolière Saudi Aramco, contrairement à des informations parues dans la presse hier soir. Pour autant, les doutes des analystes, refroidis par les reports successifs et surtout les réticences de la major saoudienne à se soumettre aux obligations de transparence des sociétés cotées, pourraient avoir raison de l'enthousiasme -et de la convoitise- des marchés alléchés par cette IPO présentée par le Prince comme "la plus importante de l'histoire".