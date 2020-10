Pétrole : ConocoPhillips signe le plus gros deal de l'année en rachetant le géant du schiste Concho

(Crédits : Reuters)

C'est la plus grosse opération de fusion-acquisition de l'année dans le secteur des hydrocarbures qui voit ConocoPhillips devenir le plus grand groupe pétrolier indépendant américain. Le pétrolier américain a annoncé lundi le rachat de Concho Resources, producteur de pétrole de schiste, pour 9,7 milliards de dollars (8,24 milliards d'euros) payables intégralement en actions, au moment où le secteur du schiste est sinistré face à la chute des cours du brut. Concho affichait fin juin une dette à long terme de 3,9 milliards de dollars et n'a plus réalisé de bénéfice annuel depuis 2018. Sa perte au deuxième trimestre s'est creusée à 435 millions de dollars, contre 97 millions un an plus tôt.