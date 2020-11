Pour se transformer, Total lance un plan de départs volontaires

(Crédits : Gonzalo Fuentes)

Pour accélérer sa transformation multi-énergies, la compagnie pétrolière a lancé lundi un plan de départs volontaires s'adressant aux personnes proches de la retraite. Les départs dans les sites opérationnels, techniques et R&D seront remplacés, tandis que les départs des personnes employées dans les sièges ne le seront pas. Selon la CGT, ces non remplacements pourraient entraîner 700 suppressions de postes. Un chiffre non confirmé par la direction.